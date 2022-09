Lâchez prise avec l’album "Ellipse" de Barbara Wiernik

Chanteuse aux multiples facettes, aussi bien créatrice de textes que de mélodies, professeur de chant… Barbara Wiernik navigue entre les genres avec une étonnante souplesse. Chanteuse de jazz en perpétuelle recherche de nouvelles sonorités, ses nombreux voyages l’ont enrichie de musiques d’origines multiples avec lesquels elle aime jongler, ce qui confère à son style un cachet profond, subtil et puissant.

Son parcours vocal a été enrichi grâce notamment à l’enseignement de Norma Winstone et David Linx en jazz et à R.A. Ramamani en chant indien, mais également grâce à des musiciens tels que Diederik Wissels, Kenny Wheeler ou Kris Defoort avec qui elle a étudié au Jazz Studio d’Anvers, au Koninklijk Conservatorium van Brussel et dans divers stages en Europe, ainsi qu’en Inde pour des plus longues périodes. Des influences perceptibles dans son dernier album "Ellipse" qui vient de paraître.