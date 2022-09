Lac de Robertville : l’été joue les prolongations, la saison bat tous les records d’affluence

Après une année 2021 catastrophique, l’asbl Robertville les Bains a le sourire, 2022 a battu tous les records avec 34.000 visiteurs. Du jamais vu bienvenu pour amortir les coûts des investissements puisque la terrasse a été refaite, une plaine de jeux a été créée. On a aussi reconstruit l’ensemble des sanitaires et une salle intérieure. Tout cela pour plus de 300.000 euros en partie subsidiés.

Ce premier week-end de septembre, nombreux étaient encore les adeptes de la baignade et de la bronzette. La plage de Robertville fermera fin du mois.