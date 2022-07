Lac de Bütgenbach : se rafraîchir en toute sécurité grâce à une équipe de 70 personnes

Avec les températures quasi tropicales, le Lac de Bütgenbach dans les Cantons de l’Est est un "incontournable" lieu de fraîcheur pour les habitants de la région mais aussi pour de nombreux touristes d’un jour. Par grand beau temps, on peut y accueillir jusqu’à 2500 personnes sur la grande plage de sable fin. Une plage surveillée et quand la situation devient difficile parce qu’il y a trop de monde, on hisse le drapeau rouge et on ne laisse plus entrer personne.

Kayaks, pédalos, paddle, modules gonflables, l’équipe de gestion et de surveillance des lieux, composée de 70 personnes, veille au grain pour que chacun puisse passer une agréable journée toute en sécurité.