Laboratoire poison, gagnez deux places pour la pièce d’Adeline Rosenstein !

Entamé en 2017, Laboratoire Poison est le fruit d’un passionnant chantier documentaire au long cours, qui traverse plusieurs décennies de notre Histoire récente. Partant des témoignages de communistes belges, soumis à la torture dans les camps de concentration nazis (Poison 1), Adeline Rosenstein nous entraîne en Algérie (Poison 2), au Congo (Poison 3), en Guinée-Bissau, au Cap-Vert (Antipoison ou Poison 4) … Au cœur des guerres d’indépendance contre les puissances coloniales française, belge et portugaise, comment d’ancien·nes militant·es antifascistes européen·nes ont-iels pu basculer de l’autre côté de la lutte, et combattre une liberté que, jusqu’alors, iels avaient défendue ?

Entourée de douze acteur·rices d’une justesse sidérante, Adeline Rosenstein démontre une nouvelle fois toute l’ampleur et la singularité de son engagement.

