Labello Challenge : l’inquiétude autour du nouveau défi TikTok des jeunes est à relativiser

"Suite à la médiatisation de ce challenge, une communication a été faite au sein de notre service mais aucune alerte n’a été rapportée pour le moment", explique Deborah Deseck, chargée de communication du Centre de prévention suicide en Belgique.

Selon elle, le phénomène ne doit pas pour autant être minimisé : "Les jeunes sont de plus en plus vulnérables et ce genre de challenges, qui revient de manière cyclique, est une preuve qu’ils cherchent à se tester et se mettre au défi, y compris à mettre leur vie en danger."

Depuis 2020, le Centre de prévention suicide accueille un nouveau public sur ses lignes d’écoute, celui des jeunes : "Cela s’explique, entre autres, par leur isolation durant la période de confinement, où ils étaient coupés de leur environnement social."

Deborah Deseck insiste sur l’importance du dialogue avec les jeunes et de la manière dont le défi est médiatisé : "Il faut parler de manière juste et proportionnée, en rappelant qu’un suivi existe via notre ligne d’écoute : 0800 32 123."