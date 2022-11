Depuis 2017, "Wallonie en Fleurs" est un label récompensant les communes wallonnes qui mettent en place des aménagements et des projets de végétalisation durable et favorable à la biodiversité en tenant compte de nos futures réalités climatiques. Les lauréats reçoivent leur panneau de signalisation indiquant leur niveau de labellisation – 1, 2 ou 3 fleurs – ainsi qu’un chèque-cadeau d’une valeur de 500, 750 ou 1000 euros à faire valoir auprès de producteurs membres du réseau Horticulteurs et Pépiniéristes de Wallonie. Mais surtout, ils reçoivent un dossier d’évaluation reprenant les conseils des experts du jury leur permettant d’avoir les clés pour s’investir encore davantage dans la végétalisation durable de leur territoire tout en continuant d’apporter une grande qualité à l’esthétisme et l’harmonie de leur fleurissement.

Aujourd’hui, ce sont 70 communes qui sont labellisées.

Le projet poursuit plusieurs objectifs : donner les outils techniques nécessaires au respect de l’environnement et de la nature, augmenter la place accordée au végétal dans les espaces communautaires, favoriser le développement de l’économie locale et contribuer à préserver les liens sociaux au sein des espaces publics. Initié par la Wallonie, le concours est géré par l’asbl Adalia. Adalia agit pour limiter l’utilisation des pesticides et transiter vers un mode de gestion écologique des espaces verts.