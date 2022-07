"Label vert européen" : les eurodéputés approuvent le label, suscitant l'indignation des mouvements écologistes

Les eurodéputés ont approuvé mercredi le label "vert" accordé par la Commission européenne au gaz et au nucléaire, malgré la colère des mouvements écologistes.

Le texte classifie comme "durables" certains investissements pour la production d’électricité dans des centrales nucléaires ou des centrales au gaz, à condition qu’elles mobilisent les technologies les plus avancées. Et, pour ces dernières, qu’elles permettent de fermer des centrales à charbon bien plus polluantes.

Cette classification (dite taxonomie) devrait aider à mobiliser des fonds privés dans ces projets. Réunis en session plénière à Strasbourg, les eurodéputés ont rejeté une proposition de veto contre ce projet, à une majorité de 328 voix (278 pour, 33 abstentions).