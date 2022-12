La Zwanze, l’identité belge

Un autre personnage clé est Louis Ghémar. Caricaturiste dans Le Charivari, il est le photographe du Roi. Il photographie la Senne, la rivière de Bruxelles, avant son voûtement, et il immortalise le Banquet des Misérables offert à Victor Hugo à Bruxelles en 1862. En 1870, Ghémar, " le Directeur de la Joie Publique ", selon son ami Nadar, crée son Musée Fantaisiste. Une baraque de bois où il présente des pastiches, de vrais Ghémar à la manière de ... Millet, Courbet, Géricault, Fromentin, Puvis de Chavannes… Les Belges ne sont pas épargnés. Il peint à la manière de Madou, Gallait, Wiertz, Navez, Verboeckhoven. Il expose le premier monochrome blanc de l’histoire, Toile blanche / Peinture de l’avenir, préfigurant la Composition suprématiste : carré blanc sur fond blanc (1918), de Kasimir Malevitch, et devançant les Arts incohérents qui amuseront le public parisien et précédant ainsi l’exécution du tableau blanc d’ Alphonse Allais, titré : Première communion de jeunes filles chlorotiques par un temps de neige. Ghémar ne donne pas dans le calembour. Il note : Commande du gouvernement. Le Musée Fantaisiste est une attaque contre l’institution. Il crée un premier musée d’art contemporain et fustige les académies et les salons officiels. Il attache une truelle à un pastiche de Gustave Courbet qui maniait le couteau comme une truelle. Il cloue de vrais clous aux semelles des zouaves d’Horace Vernet. Il ajoute des bras à une Vénus de Milo. Elle pourra ainsi lire la Constitution belge. La critique du pouvoir revient comme un boomerang.