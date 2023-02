La zwanze : ces personnalités et sociétés parodiques qui ont façonné l’humour comme identité belge

Pour l’historienne Eliane Van den Ende, Stromae incarne bien cet esprit zwanze, notamment avec son titre 'Alors on danse', parodié par Jef Van Scheutebol en 'Alors on zwanze' : "Stromae a quand même bu de la Zwanze, parce que quand on écoute ce morceau, cela paraît très, très joyeux à l’extérieur, mais le texte est bien sombre. Et quand il est invité sur TF1 et qu’il présente son nouveau disque en costard présidentiel, et puis il se détourne et parle de la dépression, cela s’accorde très bien avec (le peintre) Louis Ghémar et avec la phrase : 'l’humour, c’est la politesse du désespoir'. Rire pour ne pas pleurer. Et cette mélancolie fait quand même partie de cette zwanze".