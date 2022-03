La zoothérapie : quand les animaux nous font du bien !

De plus en plus de professionnels se forment à la zoothérapie : éducateurs, kinésithérapeutes, psychomotriciens, psychologues, infirmiers… Attention toutefois : il faut minimum deux ans de formation, aussi bien chez le professionnel que pour l’animal. La zoothérapie peut se pratiquer avec de nombreux animaux : le chat, le lapin, l’agneau, le cobaye etc.… Mais travailler avec le chien est le plus simple. "Demander à un lapin de “rester assis” est plus compliqué…" ironise Michel Koscielniak.