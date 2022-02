La zone Dinaphi forme de nouveaux nageurs/sauveteurs en eau vive.

La zone de secours Dinaphi comptera 54 nageurs/sauveteurs en eau vive d'ici quelques mois, répartis sur l'ensemble du territoire, ont annoncé les autorités lundi. Avant les inondations de juillet 2021, la zone en comptait 18.

"Les communes de Couvin, Philippeville, Houyet et Rochefort ont lourdement été impactées (par les inondations de juillet). Cette équipe de nageurs/sauveteurs existait déjà et était mobilisée un peu partout sur le terrain. On s'est rendu compte qu'on manquait cruellement d'hommes", a expliqué le porte-parole de la zone Dinaphi Patrice Liétart.