La zone DINAPHI confrontée à plusieurs feux de broussailles, attisés par le vent et la chaleur

Les pompiers de la zone DINAPHI (Dinant-Philippeville) n’ont pas manqué de travail ce mardi après-midi. Ils ont dû intervenir aux quatre coins de la zone de secours, pour des feux de broussailles aux causes diverses. "Nous sommes intervenus à Rochefort, à Couvin, à Beauraing et à Ohey. La distance entre ces feux a heureusement permis à notre dispatching de mieux répartir les forces en présence, au départ des différents postes, témoigne le Lieutenant Patrice Liétard. Nous venons d’aller éteindre un feu en pleine forêt. A Couvin, un tracteur a pris feu, enflammant un champ de près de 9000 mètres carrés. On a aussi eu des feux de broussailles plus typiques, en bord de voirie, dus à un pot d’échappement ou une cigarette". Ces feux, éloignés des habitations n’ont fait aucune victime et nécessité aucune évacuation.