Pour justifier sa décision, le tribunal s’est appuyé sur l’arrêt Matzak, une décision datant de 2018 de la Cour de justice de l’Union européenne, qui avait condamné la Ville de Nivelle a payé 900.000 d’indemnités à 37 pompiers volontaires.

“Dans le cas du litige de la zone Dinaphi, le juge est arrivé, à partir de l’arrêt Matzak, à la conclusion que pour une garde incendie, c’est-à-dire des pompiers, il n’y a pas suffisamment de contraintes pour pouvoir requalifier cette garde sans prestation en temps de travail. À l’inverse, pour les ambulanciers, il y a un peu plus de contraintes et donc le juge requalifie la garde en temps de travail”, explique Isabelle Dugailliez, conseillère juridique à l’Union des Villes et Communes de Wallonie.