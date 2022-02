La zone de secours NAGE recrute des pompiers volontaires

L’Ecole du Feu de la Province de Namur organise prochainement les épreuves du Certificat d’Aptitude Fédéral, le CAF. Ce certificat est indispensable pour pouvoir postuler auprès d’une zone de secours comme pompier professionnel ou volontaire.

La zone de secours NAGE (Namur, Andenne, Gembloux, Éghezée) en profite pour lancer un recrutement de pompiers volontaires dans la foulée, et incite toutes les personnes intéressées à passer le CAF. La zone NAGE, à l’image d’autres zones de secours, manque de pompiers. "Notre réserve est épuisée et il nous manque encore toute une série de places à pourvoir" détaille le lieutenant de la zone de secours NAGE, Emmanuel Orio et responsable de la caserne de Gembloux. "C’est assez urgent dans le sens où le fonctionnement d’une caserne demande un effectif minimal qu’on n’a pas toujours".