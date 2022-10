La zone de secours Luxembourg ne devrait bientôt plus recevoir l'aide de la Croix-Rouge pour les interventions urgentes sur Libramont

Pour les interventions de base de l’Aide Médicale urgente, la zone de secours Luxembourg peut compter sur ses ambulances réparties équitablement sur le territoire. Mais dans la région de Libramont, c’était jusqu’ici une ambulance de la Croix-Rouge qui intervenait à l'appel du 112 sur Libramont. La Croix-Rouge dispose de douze services 112 et elle a décidé de fermer les deux plus déficitaires, Libramont et Ampsin (Province de Liège) si le Fédéral ne pose pas un geste d’ici fin de l’année ! Pour le Major Stéphane Thiry, commandant de la zone de secours Luxembourg, cette suppression aurait des conséquences au quotidien puisque, " à Libramont, c’est la Croix-Rouge qui intervenait jusqu’ici. Il va falloir se réorganiser ! " Mais Stéphane Thiry précise également qu’autour de Libramont, il y a trois postes de pompiers à 10-12 kilomètres (Saint-Hubert, Bertrix et Neufchâteau). Dès lors, l’aide médicale urgente sera bien assurée dans la région de Libramont. Le commandant de la Zone Luxembourg ajoute Stéphane Thiry ajoute que c'est toute l'Aide médicale Urgente qui est, partout en déficit profond. " Les communes sont aujourd’hui aussi dans de grandes difficultés. Il serait urgent que le Gouvernement Fédéral s'en préoccupe sinon, d’ici deux trois ans, on va droit dans le mur !