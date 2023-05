La zone de police Sud-Luxembourg renforce sa proximité grâce à des vélos

Il y a quelques semaines, Madison et Arnaud ont reçu de nouveaux équipements au poste de police de Saint-Léger. Des vélos électriques et musculaires ont fait leur apparition dans les garages et ceux-ci s’avèrent désormais bien utiles en zone rurale. "Nous avons des petits chemins de terre et des pistes cyclables sont maintenant en construction dans beaucoup d’endroits. Cela permet au citoyen d’avoir un sentiment de sécurité dans ces zones-là", nous explique Madison Puffet, inspectrice au sein de la zone de police Sud-Luxembourg.

L’an dernier 30.000 euros ont été débloqués pour équiper les différents postes de la zone, répartis à Aubange, Messancy, Musson et Saint-Léger. "La zone a reçu 12 vélos au total : 8 musculaires et 4 électriques. Les vélos sont vraiment bien équipés, il fallait d’abord penser à tout ce qui est cadenas, pompe, matériel de remplacement. Et à côté de cela, il y a tout l’équipement personnel comme le casque, les gants, le short, le t-shirt, mais aussi la veste lorsqu’il fait plus frais", précise Arnaud Goffinet, inspecteur au sein de la zone Sud-Luxembourg.

Un contact plus direct

Un outil bien utile pour les agents de quartier, notamment à Athus (Aubange), où le stationnement est compliqué. Ces vélos seront utilisés dans un but de sécurisation et de prévention, mais pas pour des missions d’urgence. Les possibilités restent, malgré tout, larges et flexibles. "S’il y a une festivité à Messancy, par exemple, on peut facilement embarquer les vélos dans un combi et patrouiller de manière plus précise autour de la zone durant la journée pour ensuite rentrer avec le véhicule", ajoute Madison Puffet.

L’une des valeurs de la police locale, c’est la proximité. Et le vélo renforce cet aspect. "Le citoyen a plus facile de venir vers nous lorsque nous sommes à sa proximité. Dans un véhicule de police, on peut paraître plus distant. Il faut le reconnaître", conclut Arnaud Goffinet. La zone Sud-Luxembourg nous a confirmé poursuivre ses investissements en 2023. Une somme de 27.000 euros sera bientôt débloquée pour commander encore d'autres vélos.