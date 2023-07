La zone de police Semois et Lesse relativise sérieusement "l'agression" dans un camp scout à Bouillon le week-end dernier

La Police de la zone Semois et Lesse est revenue sur les événements survenus dans un camp scout à Bouillon, dans la nuit de vendredi à samedi. Pour le Commissaire Divisionnaire Vincent Léonard, si les faits constatés ne sont pas acceptables, aucune infraction pénale n’a été constatée. Pour lui, des jeunes sont bien venus tourner, à vélomoteur, autour du camp scout, sans jamais y pénétrer et ont lancé quelques pétards, qui ont fait du bruit. "Ça a créé une panique au sein du camp et, dans le camp, un certain nombre de personnes étaient sous influence de l’alcool", précise le Commissaire Léonard. "Leur perception des choses a pu être influencée ! Quand la police est intervenue, tout le monde a mis son grain de sel et il y a eu une surenchère. On a parlé d’arme mais il n’y en a jamais eu ni de batte de Base-ball, ni de couteau. Quant au coup de couteau évoqué, le SMUR est intervenu et il d-s’’agit plutôt d’une blessure avec un branche, à l’intérieur du camp où les fauteurs de troubles ne sont jamais rentrés ! " Le Parquet n’a pas ouvert de dossier puisqu’il n’y a aucun élément infractionnel. Les auteurs n’ont pas pu être identifiés, aucun élément ne le permet jusqu’ici. "Faire paniquer les jeunes dans le camp ce n’est pas acceptable", admet le Commissaire Léonard, "mais ramenons les choses à leur juste proportion ! " C’est la première fois que la zone de police Semois et Lesse est confrontée à ce genre de situation.