La zone de police Secova accueille ses "juniors"

La police de la zone Secova accueille de nouveau une vingtaine d’adolescents, des "juniors". Ces garçons et filles de quinze à dix-huit ans viendront passer quinze samedis matins à la zone de police, pour faire connaissance avec le métier de policier. Chacun d’entre eux a reçu un uniforme.

Nous arrivons dans la salle de réunion du commissariat de Beaufays commissaire divisionnaire Vincent Braye détaille les différents grades dans la police et la manière de les reconnaître. "Deux petites barres verticales, c’est le grade d’agent de police. Deux petites étoiles argentées, c’est inspecteur de police. Trois couronnes dorées, c’est le grade de commissaire divisionnaire, c’est celui que je porte."

Autour de la grande table, vingt paires d’oreilles et d’yeux attentifs. Noémie va avoir quinze ans. "Chaque fois que je vois un policier, j’ai des étoiles dans les yeux. Ça peut être pas mal comme métier". A-t-elle appris quelque chose de neuf ? "Oui. A peu près tout ce que j’ai entendu." Son voisin Maxime a le même âge. "J’ai déjà beaucoup appris sur les interventions. Ça a toujours été dans ma tête depuis que je suis tout petit de devenir policier, d’aider."

"Le premier objectif de notre projet, c’est le rapprochement avec les jeunes" explique le commissaire divisionnaire. "Démystifier le métier de policier. A côté de ça, on sait bien que parmi ceux qui viennent, certains vont vouloir rentrer à la police, mais on veut leur donner une image la plus objective possible pour qu’ils fassent leur choix en toute connaissance de cause".

Léane a quinze ans. Elle a bien retenu les grades et la manière de les lire, mais ce qui l’intéresse, c’est le métier de maître-chien. "C’est quelque chose qui les attire beaucoup" constate Vincent Braye. "On leur expliquera en cours d’année que ça fait partie des métiers possibles à la police, mais que rien ne garantit qu’on pourra l’exercer. Il ne faut pas rentrer à la police pour devenir maître-chien, mais pour devenir policier".