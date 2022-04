La zone de police Nivelles-Genappe accueille Uruz, chien médiateur

Les chiens médiateurs ont déjà fait leurs preuves dans le civil, notamment dans les écoles, les maisons de repos, les centres thérapeutiques. Uruz va venir en appui du service local de recherche, lors des auditions de victimes, et du service d'aide aux victimes. Son rôle sera de briser la glace, de mettre tout le monde à l'aise. "Ces services s'occupent de victimes qui ont souvent vécu des moments difficiles, comme des abus sexuels ou des violences intrafamiliales, rappelle Nathalie Laermans. Les auditions font renaitre ces moments pas très agréables. On doit malheureusement passer par là. Uruz, par sa présence et son feeling, va rendre les choses un peu plus faciles, créer un climat de confiance entre la victime et le collègue qui l'auditionne". Même si la zone de police multiplie les efforts pour mettre en confiance les victimes, difficile de faire complètement oublier l'image de "force de l'ordre" qu'incarne le policier. "Il n'y a rien à faire, même si on veut être les plus conviviaux possible, lors d'une audition, la victime se sent mal à l'aise, reconnait le chef de corps Pascal Neyman. Avec un interface comme le chien, on peut arriver à créer un dialogue beaucoup plus facile".