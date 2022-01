La zone de police Fagnes renforce sa lutte contre les excès de vitesse

Attention si vous circulez du côté de Spa, de Theux et de Jalhay cette semaine: la police renforce sa lutte contre les excès de vitesse.

Des contrôles intensifiés

Les contrôles vont s'intensifier dans le cadre d'une politique de prévention: "Le but, c'est de démontrer aux usagers que la police est présente, contrôle la vitesse, et est visible à tous les endroits de la zone" explique Sylvain Dohogne, le chef du service roulage à la zone des Fagnes.

Concrètement, lorsqu'un contrôle radar sera installé, il sera généralement annoncé: "Ce n'est pas systématique, mais la règle qui prime, ce sera justement une action visible au niveau des radars, que ce soit le Lidar, le radar fixe, ou le radar mobile."

Et les radars discrets resteront d'application: "Il y a un certain nombre d'usagers sur lesquels la prévention ne fonctionne pas. Pour ces personnes, forcément, il n'y aura que l'aspect répressif. Dans ces circonstances-là, le radar mobile, donc répressif, sera discret et à des endroits justement pas connus."

Sept radars fixes bientôt installés

On n'oublie pas non plus l'installation de 7 radars fixes sur la zone. "Cela, ça rentre encore une fois dans une politique de visibilité. Sept radars fixes sont en passe d'être installés par le SPW. Le matériel est présent et installé, visible. Reste maintenant à concrétiser cela par des protocoles d'accord pour la mise en service" précise Sylvain Dohogne.

Les policiers de la zone des Fagnes disposent d'une série de lieux où installer les contrôles. Ce sera par exemple le cas dans les villages de la commune de Theux traversés par une nationale, La Reid, Jehanster et Polleur, dans les villages jalhaytois, ou même dans des rues de Spa centre comme l'avenue des Lanciers.