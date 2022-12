La zone de police Bruxelles-Nord et le parquet intensifient leur collaboration

Des approches sur mesure nécessaires

"Cette initiative constitue une étape importante dans l’amélioration de la visibilité de l’action de l’autorité publique. Il s’agit d’une condition préalable essentielle pour rendre possible et soutenir davantage le travail précieux de nombreux acteurs et organisations sur le terrain, afin que ce travail puisse se dérouler en toute sécurité", déclare Olivier Slosse. "Étant donné le large spectre de problématiques présentes dans le quartier de la gare du Nord, telles que les personnes en errance ayant différents statuts de séjour, les personnes souffrant de dépendances et de problèmes de santé mentale, les bâtiments squattés, la grande disponibilité de substances psychotropes, etc. Des approches sur mesures sont nécessaires", explique la zone de police Bruxelles-Nord, dans un communiqué.

Des moyens à la hauteur des missions

"La collaboration entre notre zone et le parquet vise la partie répressive d’une nécessaire approche globale. Il est toutefois important de souligner que pour des publics très précarisés, l’arrestation par la police constitue parfois une amélioration temporaire de leur situation et devient donc un objectif en soi. Sans approche socio-préventive de ces publics, l’action pénale risque d’être décrédibilisée. Il convient donc, à tout niveau de responsabilité, d’assurer que les acteurs de terrain disposent des moyens nécessaires pour la réalisation de leurs missions", a-t-elle encore affirmé.