La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles rejoint Bruxelles Prévention et Sécurité

Le dispatching de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles s'est installé lundi dernier dans les infrastructures de Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS), a annoncé vendredi un communiqué de presse de la Ville de Bruxelles. Cette zone de police est la plus importante du pays en termes d'appels reçus (appels 101). Elle quitte le commissariat vieillissant de la rue du Marché au Charbon pour un nouveau lieu de travail tourné vers l'innovation technologique.

Ce déménagement est une étape de plus dans l'optimisation de la coopération entre les différents acteurs de la prévention et de la sécurité dans la Région de Bruxelles-Capitale et dans la volonté d'unir leurs forces et leurs ressources sur un même site. Il est prévu que les six zones de police bruxelloises finissent toutes par rejoindre BPS. La suivante sera la zone de Marlow (Uccle/Watermael-boitsfort/Auderghem).

Le ministre-président de la Région bruxelloise, Rudi Vervoort, s'est félicité de ce déménagement. "La Région de Bruxelles-Capitale passe un stade important de son développement en matière d'architecture de la sécurité. Ce regroupement d'acteurs sous un même toit présente un intérêt stratégique et opérationnel, tous les services étant localisés dans le même environnement institutionnel administratif, au cœur de la ville et proche des transports en commun. Outre un gain de temps et d'efficacité évident, le dispatching régional encourage les synergies entre zones de police et avec les services de secours. Il vient compléter le centre de crise régional inauguré en 2020 dans le même bâtiment et offre un dispositif de sécurité complet, à haute valeur technologique entièrement dédié à la sécurité des Bruxellois et des visiteurs de notre Région", a-t-il souligné.

Le premier commissaire divisionnaire Michel Goovaerts, chef de corps de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles ainsi que le bourgmestre bruxellois Philippe Close et son confrère ixellois Christos Doulkeridis se sont également montrés enthousiastes à la suite de cette réorganisation de leurs zones de police.