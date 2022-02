La « Ziziterie », installée à Huy, vous propose des pâtisseries coquines durant quelques semaines

La Ziziterie est une boutique éphémère qui s’est installée du côté de la rue des Rôtisseur à Huy. Elle vous propose des pâtisseries coquines, comme des zézettes en sucreries.

Ce concept nous vient tout droit des USA et se développe doucement dans notre pays. A Charleroi, ces petites douceurs ont fait un tabac.

Les zézettes sont en pâte à gaufre sur lesquelles on peut trouver un nappage chocolat blanc, noir ou encore chocolat à la framboise. On y rajoute comme garniture des bonbons et autres des cuberdons, des petits cœurs…