La Zinneke Parade sans participant.e.s ? Et si c’était un Trompe-l’œil ? La vérité, c’est qu’on vous attend !

Depuis le 7 février, Zinneke propose des ateliers créatifs dans tout Bruxelles. Il y en aura pour tous les goûts, aucune expérience n’est nécessaire, juste beaucoup d’enthousiasme. De plus, vous n’aurez pas à dépenser un centime car tous les ateliers sont gratuits.

Et pour ceux et celles qui ne connaissent pas la Zinneke Parade, celle-ci est célébrée tous les deux ans, un incroyable spectacle ambulant qui donne à voir une vingtaine de réalisations collectives, élaborées par des habitant.e.s, partenaires et artistes d’horizons variés (Zinnodes).

Chaque Zinnode propose un projet artistique cohérent, en rapport avec le thème de la Parade. Durant une biennale, le processus de création des Zinnodes se concrétise par la mise en place de nombreux ateliers, ceux-ci articulés autour de disciplines artistiques. Mais pour découvrir toute l’histoire, rendez-vous sur www.zinneke.org.