La Yourte : Tamara Payne s’exprime sur sa surprenante aventure

Ce soir, c’est la deuxième partie inédite de la Yourte diffusée sur Tipik et Auvio. On y retrouvera le trio de choc composé d’un chroniqueur et de deux humoristes du Grand Cactus, Kody, David Jeanmotte et Tamara Payne qui s’apprêtent à passer un séjour hors normes loin de toutes habitudes quotidiennes.

La semaine dernière, c’est Martin Charlier, Livia et Jérôme de Warzée qui ont été enfermés dans La Yourte. Désormais, elle est prête à accueillir ses nouveaux invités Tamara Payne, David Jeanmotte et Kody.

Leur mission ? Sortir de leurs habitudes et apprendre à vivre différemment pendant 5 jours et 4 nuits en se reconnectant à l’essentiel. Un défi qui leur a été lancé par l’animateur de l’émission et leur compatriote, Adrien Devyver.

Tamara n’hésite pas à définir cette expérience de surprenante, voire même de spirituelle.

Les contraintes me rendent heureuse, j’aime ça. Je suis assez fière d’avoir participé à cette émission, aussi pour l’aspect écologique et de développement durable. C’était important de jouer le jeu jusqu’au bout.

Parviendront-ils à se surpasser et à vivre ensemble ? À sortir de leurs habitudes de vie et de consommation ? Pour le découvrir, rendez-vous ce soir dès 20h05 sur Tipik ou sur Auvio pour le 2ème épisode en compagnie de Kody, David Jeanmotte et Tamara Payne.