Pour ce premier prime exceptionnel composé de deux épisodes, La Yourte accueille trois célébrités incontournables du Grand Cactus : Livia Duskoff, Martin Charlier et Jérôme de Warzée. Amis de longue durée, ce trio rempli d’humour a toujours été aperçu sous ses plus belles facettes mais, cette amitié survivra-t-elle à la cohabitation, aux défis et aux dilemmes imposés par La Yourte ?