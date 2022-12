La Yourte, la nouvelle aventure de la RTBF, bientôt sur Tipik !

Cette année, un nouveau concept débarque sur Tipik : La Yourte ! Une aventure et expérience humaine inédite que vont vivre des personnalités du Grand Cactus, lors de deux primes exceptionnels, les jeudis 29 décembre et 5 janvier.

Leur mission ? Remporter des défis, mais aussi sortir de leurs habitudes et apprendre à vivre différemment, en se reconnectant à l’essentiel.

Six membres de l’équipe du Grand Cactus ont accepté le défi lancé par l’animateur de l’émission, Adrien Devyver : tout quitter, pendant 5 jours et 4 nuits, pour vivre une aventure humaine exceptionnelle, loin de leur zone de confort. Ils n’ont aucune idée de ce qui les attend durant cette immersion hors du commun, pas même le lieu de leur destination, et ce jusqu’au jour J.

L’objectif de cette aventure n’est pas de vivre dans un endroit différent, mais de vivre différemment. C’est l’attente que la Yourte a envers ses invités, puisqu’il s’agit d’un habitat léger qui a un impact limité sur l’environnement.

Jérôme de Warzée, Livia Dushkoff, Martin Charlier, Kody, David Jeanmotte et Tamara Payne devront adopter les réflexes durables imposés par la Yourte, et remporter des défis, sous peine de perdre des ressources : l’eau, le gaz, la lumière ou l’accès aux prises électrique, et ce jusqu’à la fin de leur aventure !

Les candidats devront donc se surpasser, et sortir de leurs habitudes de vie et de consommation. L’enjeu est double puisque la totalité des gains remportés lors des épreuves sera reversée à une association active dans le développement durable.

Habitués à travailler ensemble mais pas à vivre ensemble, ils découvriront la vie en communauté, apprendront à se connaître autrement, et expérimenteront un mode de vie qu’ils ne connaissaient pas jusque-là. Toilettes sèches, ustensiles et accessoires durables, pas de plastique, ni d'écran, tel est le menu de leur semaine au vert !

Que seront-ils prêt à sacrifier pour léguer une planète en meilleur santé aux générations futures?

Entre challenge, tension, esprit d’équipe, découverte de soi, fraternité, émotions, et humour, la bande du Grand Cactus devra aussi faire face à des dilemmes qui risquent bien de corser (encore) un peu plus leur aventure.

Bienvenue dans la Yourte !