Durant 5 jours et 4 nuits, Tamara Payne, Kody et David Jeanmotte vont devoir intégrer de nombreux réflexes durables. Pour cela, La Yourte a tout prévu. C’est grâce à plusieurs défis et Breaks Natures qu’elle compte initier ses invités à vivre de façon écologique et durable. Pour rappel, chaque défi remporté signifie 1000 euros ajoutés à la cagnotte de don pour la Fondation pour les Générations Futures.