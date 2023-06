La Yellow Tiger Britt Herbots quitte Florence pour Scandicci

Après une saison à Florence, Britt Herbots (23 ans) rejoint Savino Del Bene Scandicci. La Yellow Tiger en a fait l'annonce sur Instagram lundi.

La réceptionneuse-attaquante a joué pour l'Asterix de 2015 à 2017, avec qui elle a été sacrée championne de Belgique en 2016 et 2017. Herbots a ensuite rejoint la France, à Mulhouse (2017-18), avant de parcourir l'Italie à Busto Arsizio (2018-20), Novara (2020-22) et Florence (2022-23). Avant de rejoindre sa nouvelle équipe, Herbots disputera le Championnat d'Europe avec l'équipe nationale l'été prochain, du 15 août au 3 septembre en Allemagne, en Italie, en Estonie et en Belgique.



Les Yellow Tigers affronteront la Hongrie, la Slovénie, la Pologne, l'Ukraine et la Serbie, championne du monde en titre, lors de la phase de poule à Gand.