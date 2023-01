La Xbox bientôt aussi verte que son logo ?

Les Xbox Series S et X bénéficieront bientôt d’un mode "arrêter", censé être plus écologique. Dans ce mode, une fois la console éteinte, elle ne consomme plus que 0,5 watts contre les 15 à 20 watts du mode veille classique. Il est d’ores et déjà disponible sur les consoles des Insiders Xbox, donc des tests ne devraient pas tarder à apparaître sur les réseaux sociaux.

De plus, la console peut désormais être programmée pour télécharger les mises à jour uniquement pendant la nuit, à des heures où l’énergie est souvent moins chère et plus verte.

Enfin, le mode veille lui aussi bénéficie d’une mise à jour "durable" : ce mode permet à la console de se rallumer plus rapidement mais est plus énergivore que le mode "arrêter". Il est désormais possible de programmer les heures d’activités du mode veille, permettant de basculer sur le mode "arrêter" plus économe en dehors de ces heures.