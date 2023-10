La WTA officialise la participation d’Elise Mertens pour le Masters féminin en double

Assurée déjà de participer aux WTA Finals de Cancun depuis sa victoire au WTA 1000 de Guadalajara le 24 septembre, Elise Mertens a vu la WTA officialiser sa participation au Masters de double du 29 octobre au 5 novembre.

Avec l’Australienne Storm Hunter, Elise Mertens avait décroché alors son deuxième titre de l’année après un succès au WTA 1000, de Rome en mai. Le prestigieux rendez-vous de fin de saison réunit les huit meilleurs duos de l’année. Elise Mertens, 27 ans, a depuis retrouvé une place de numéro 1 mondiale au classement WTA du double, poste qu’elle avait déjà occupé en mai 2021 et juin 2022. Storm Hunter est désormais en deuxième position de cette hiérarchie.

Cette accession aux WTA Finals sera la 5e pour Elise Mertens, avec une 5e partenaire différente. Tenante du titre, la numéro 1 belge l’avait emporté l’an dernier à Forth Worth aux Etats-Unis avec la Russe Veronika Kudermetova. En 2021, elle avait atteint la finale avec la Taïwanaise Su-Wei Hsieh dans une épreuve organisée à Guadalajara. En 2019, c’est avec la Bélarusse Aryna Sabalenka qu’Elise Mertens avait pris part aux WTA Masters sans pouvoir passer la phase de poules à Shenzhen en Chine. Sa première qualification remonte à 2018 à Singapour avec la Néerlandaise Demi Schuurs. Le duo n’avait pas non plus passé les groupes.

Elise Mertens n’a par contre jamais encore disputé le Masters en simple. Jessica Pegula et Coco Gauff sont assurées aussi de disputer le Masters ensemble en double. Les deux Américaines sont aussi qualifiées pour le simple. Jessica Pegula est ainsi la 5e joueuse à avoir décroché son billet avec la Polonaise Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff donc, et la Kazakhe Elena Rybakina, qui sera la première de son pays dans ce rendez-vous doté de 9 millions de dollars.