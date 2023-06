Il ne s'agit plus d'associer une petite robe d'été fleurie à une paire de sandales ou d'espadrilles, d'accessoiriser son jean ample avec une paire de sneakers ou de compléter sa panoplie de cow-girl avec des santiags mais au contraire de trouver "LES" chaussures les plus dépareillées possibles avec son look du jour.

Par "mauvaises", il faut comprendre dépareillées, pas moches...

Cette tendance porte un nom, la "Wrong Shoe Theory" et elle a déjà généré des millions de vues sur TikTok. L'utilisatrice @toibycontinued et la styliste et créatrice de contenu Allison Bornstein sont les cheffes de file de cette nouvelle tendance qui continue de faire le plein d'adeptes sur le réseau social chinois malgré déjà plus de dix millions de vues cumulées.