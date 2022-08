La "whispering method", la technique qui ferait tomber n'importe qui raide dingue de vous.

L’astrologie a ouvert la porte à la popularisation de toutes les pratiques spiritualistes sur les réseaux sociaux. La Gen Z est passionnée par les arts divinatoires et même la sorcellerie. Sur TikTok, le hashtag #witchtok génère près de 30 milliards de vues et les cartomanciens et autres astrologues sont de plus en plus nombreux. Dernièrement, c’est le "manifesting", la "loi de l’attraction" (manifester ses désirs en les formulant et en les visualisant) qui fait le buzz.