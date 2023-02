La Wemba-mania s'apprête à déferler sur la NBA

C'est probablement un des sportifs dont la hype est la plus élevée actuellement. Victor Wembanyama est un basketteur à part. Un prodige au physique unique: 2 mètres 21, 2 mètres 50 d'envergure les bras écartés. Il chausse du...55. Un phénomène de précocité (il n'a que 19 ans) qui affole le monde du basket mondial.



En juin prochain, il devrait en toute logique être numéro 1 à la draft en NBA, cette porte d'entrée obligatoire pour rejoindre la prestigieuse ligue américaine. Un joueur générationnel comme on dit. Un gars comme on en voit tous les 20 ou 30 ans.



"C'est un extra-terrestre" a dit de lui Lebron James. "Je n'ai jamais rien vu de pareil. Un joueur si grand mais capable de jouer de manière aussi fluide." Wemby dribble comme un meneur, shoote comme un ailier. Il est capable de jouer à tous les postes et défend aussi bien qu'il attaque. Cette année, il est actuellement le meilleur marqueur du championnat de France mais aussi le meilleur contreur et le numéro 1 aux rebonds. Magic Johnson, l'une des légendes du basket mondial qu'il a récemment rencontré lors d'un événement NBA à Paris s'est dit "fier de rencontrer le meilleur joueur du monde."

"Avec lui, on se croirait dans un jeu vidéo" a déclaré de son côté Steph Curry, l'autre grande star de la NBA. De quoi déclencher un raz-de-marée aux Etats-Unis où les matchs de Boulogne-Levallois, le club parisien où évolue Victor cette saison, sont diffusés en télévision. Le gamin est attendu comme la star des années à venir. Conséquence, il est déjà quasiment inaccessible. Au club, les demandes d'interviews arrivent par dizaines. Et elles ont toutes la même issue. "Victor ne répond à aucune interview. Il ne vient plus aux conférences de presse de l'équipe." Dont acte.