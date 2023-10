La Walt Disney Company a 100 ans

En 1929, les Disney rebaptisent une fois de plus leur société en Walt Disney Productions. Mieux encore, les frangins divisent cette société en 4 entités avec leurs noms propres et une fonction bien précise. Vous retrouvez donc la Walt Disney Productions (pour la réalisation de leurs dessins animés), la Walt Disney Enterprises (pour la gestion des produits dérivés), la Walt Disney Film Recording Co (pour le travail su son) et la Liled Realty and Investment Co ! Et en 1937, c’est "Blanche-Neige et les 7 nains" qui enchantera la planète.