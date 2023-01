La Wallonnie débloque 27 millions d’euros pour rénover 25 infrastructures sportives endommagées lors des inondations de 2021

Un an et demi après les inondations, le gouvernement wallon vient en aide à certaines infrastructures sportives endommagées par les flots. 27,378 millions d’euros sont débloqués et répartis entre ces centres pour les reconstruire ou les aménager.

La Région s’engage à payer 70% des frais de rénovation après l’intervention des assurances et/ou du Fonds des calamités. Pour accéder à cette aide, les centres sélectionnés devaient remplir 3 conditions cumulatives :