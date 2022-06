La Wallonie veut pérenniser ses aménagements cyclables

Il ambitionne également de perpétuer une vision à long terme de la mobilité durable et propose dans ce cadre d'instituer une stratégie régionale de Mobilité renouvelable tous les dix ans, en vue d'appuyer et de guider les politiques régionales de mobilité.

Le texte doit désormais être présenté au Pôle Mobilité du Conseil Économique, Société et Environnement (CESE), à l'Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) et à l'ASBL du GRACQ. Il sera ensuite soumis à l'avis du Conseil d'État avant une nouvelle lecture du gouvernement et le passage au parlement.

Le gouvernement wallon a également approuvé ce jeudi le projet de corridors vélos le long de la N275 et de l'E411 afin de relier la Wallonie à Bruxelles.