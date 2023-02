La Wallonie veut installer 6.000 bornes de recharge pour les voitures électriques d’ici 2026 : plusieurs bourgmestres lancent un appel au gouvernement

"On se rend compte comme pour la crise du Covid, que plus haut, on prend des décisions parfois un peu dogmatiques sur la voiture électrique", regrette Maxime Daye (MR), bourgmestre de Braine-le-Comte, et Président de l’UVCW. "Et puis après, on laisse les communes se débrouiller avec des citoyens désemparés qui ne savent pas comment ils vont faire pour recharger leur véhicule devant chez eux quand ils sont dans des zones urbaines avec des maisons unifamiliales collées. Ils ne peuvent pas nécessairement faire passer un câble sur le trottoir."

Ces câbles, dit-il, risquent de compliquer le déplacement des personnes à mobilité réduite et de pousser les particuliers à privatiser les places de parking sur leur trottoir. L’UVCW appelle à plus de concertation entre l’ensemble des acteurs concernés et demande la création d’une aide pour les acteurs privés.