La Wallonie veut améliorer la qualité de son eau potable

Le gouvernement wallon vient d'adopter un projet de décret visant à améliorer la qualité de l'eau potable, un texte qui va plus loin que la simple transposition de la directive européenne sur le sujet, a indiqué l'exécutif vendredi.

Le projet de décret prévoit ainsi des normes spécifiques relatives à certains perturbateurs endocriniens et anticipe le monitoring de substances chimiques préoccupantes dans l'eau de distribution.

48 paramètres à surveiller

Parmi les nouvelles obligations, 48 paramètres microbiologiques et chimiques et indicateurs devront être surveillés et testés régulièrement, afin d'assurer des normes de qualité plus strictes de l'eau potable. Une nouvelle approche par l'évaluation et la gestion des risques sanitaires devra également être développée pour les captages et les systèmes d'approvisionnement en eau.

La présence de plomb et de la bactérie legionella dans l'eau de distribution à l'intérieur de grands bâtiments accessibles au public sera en outre particulièrement surveillée.