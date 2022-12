La Wallonie va mieux sécuriser les abords de 747 écoles fondamentales

Le gouvernement wallon a accordé une subvention totale de 3,735 millions d’euros à 136 communes pour améliorer la visibilité des abords des écoles situées sur les routes communales au moyen d’un marquage spécifique.

Les abords de 747 écoles fondamentales seront ainsi progressivement sécurisés dès le printemps 2023. En Wallonie, un peu plus de 2 enfants en moyenne sont victimes d’un accident de la route chaque jour d’école aux heures d’entrée et de sortie de classe. "Il s’agit d’une première étape. Dans un second temps, les abords des écoles fondamentales situées sur les routes régionales seront eux aussi sécurisés dans le cadre d’une seconde décision. Les zones de police établissent pour l’instant la liste des établissements à sécuriser en priorité", a précisé la ministre wallonne en charge de la sécurité routière, Valérie De Bue.

Concrètement, le marquage, inédit en Wallonie, se caractérise par des carrés de couleurs disposés de façon aléatoire sur une grande partie de la chaussée. Plus l’usager s’approche de l’entrée de l’école plus les carrés sont denses.

Les abords des écoles sont par ailleurs divisés en trois zones, avec une zone d’entrée, une zone de rappel dotée d’un marquage de carrés colorés espacés et une zone d’éveil couvrant les 25 mètres de part et d’autre de l’établissement. L’ensemble des villes et communes qui ont manifesté leur intérêt pour ce projet ont pu bénéficier du soutien régional, a encore assuré la ministre.