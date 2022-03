La Wallonie va créer plus de 3100 places de crèche dans le cadre de son plan de relance

"Ce vaste projet est bénéfique pour les familles et les futurs parents qui éprouvent des difficultés à trouver des places de crèches; pour l'emploi grâce à la création prochaine de centaines d'emploi APE dans le secteur de la petite enfance; pour la conciliation vie privée-vie professionnelle des familles et, plus particulièrement, des familles monoparentale qui ne devront plus forcément choisir entre travailler ou garder leurs enfants; pour l'environnement enfin puisque les futures infrastructures seront également performantes au niveau isolation et moindre consommation d'énergie", a renchéri la ministre wallonne de l'Emploi et de l'Action sociale, Christie Morreale.

Nous faisons déjà un grand pas dans la bonne direction

"On ne respecte pas encore les engagements européens selon lesquels 33% des enfants doivent pouvoir être accueillis. Pour parvenir à un tel taux de couverture, il aurait fallu créer 7000 places. Mais avec les 3143 places que nous allons ouvrir, nous faisons déjà un grand pas dans la bonne direction", a enfin souligné la ministre régionale de l'Infrastructure de la petite enfance, Valérie De Bue.