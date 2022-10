La Wallonie va booster l’électrification du réseau routier

La guerre en Ukraine et la crise qu’elle engendre rebattent les cartes énergétiques, mais la mue de notre parc automobile est en cours et va se poursuivre. Les échéances sont d’ailleurs connues. En voici quelques-unes :

Les véhicules les plus polluants sont progressivement bannis de nos routes

Dès 2026, seules les voitures de société "zéro émission" seront encore fiscalement avantageuses

En 2035, on ne vendra plus de voitures neuves à moteur thermique au sein de l’Union européenne

La part de voitures hybrides et électriques augmente donc de façon constante. Et il faut que les infrastructures accompagnent cette transition. Or, la Wallonie accuse un retard certain sur les régions voisines. Le recensement précis est difficile à réaliser, mais il y aurait actuellement environ un millier de points de recharge installés dans le domaine public, auxquelles il convient d’ajouter ceux situés sur des sites privés (et parfois accessibles à tous). Insuffisant.

Une carte pour planifier l’installation de bornes

Pour électrifier le réseau routier, le gouvernement de Wallonie va puiser 9 millions d’euros dans la manne du Plan de relance européen. Et pour planifier les travaux, il vient de finaliser une cartographie des zones d’implantation les plus propices à l’installation de nouveaux points de recharge sur le territoire régional. Un relevé fastidieux, réalisé en collaboration avec les GRD (gestionnaires de réseau de distribution) et les Agences de développement territorial, en tenant compte de divers facteurs : aménagement du territoire, population, mobilité et disponibilité du réseau de distribution.

"Cette carte va maintenant nous permettre d’accompagner les communes qui vont installer des bornes électriques sur leur territoire dans les prochaines années. Nous allons ainsi progressivement mailler l'ensemble du territoire, parallèlement à l’augmentation du nombre de véhicules électriques", explique le ministre régional de la Mobilité, Philippe Henry (Ecolo).

Plus de 2300 sites d’implantation ont été identifiés. Il appartiendra donc aux pouvoirs locaux d’assurer le déploiement et de définir les conditions d’exploitation des nouvelles bornes au travers de marchés de concession, avec le soutien de la Région.

L’objectif à atteindre : 4000 points de chargement accessibles à tous en juin 2026.

Davantage de superchargeurs

Pour un maillage efficace du territoire, il faut aussi gonfler le nombre de "superchargeurs", ces bornes qui permettent de faire rapidement "le plein d’électricité".

Il en existe déjà sur le réseau structurant (autoroutes, routes régionales) géré par la SOFICO, qui vient également de dessiner sa propre carte des futures implantations, et 115 sites ont été identifiés pour accueillir les nouvelles bornes.

La part du privé

Pour le gouvernement wallon, le plus gros potentiel de développement se situe dans le domaine privé, plus particulièrement les parkings des grandes surfaces et des centres commerciaux et dans les stations-service. Il compte donc y soutenir également l’installation de bornes de chargement accessibles au public.

Là, l’exécutif régional table sur 2000 points de chargement supplémentaires en 3 ans.