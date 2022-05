La Wallonie simplifie ses primes pour les travaux économiseurs d'énergie et de rénovation

Le nouveau régime, qui prévoit des primes majorées pour les revenus les plus bas, élargit par ailleurs l'octroi d'une prime à des petits travaux de moins de 3000 euros portant notamment sur la mise en conformité de la ventilation, le remplacement d'un escalier intérieur, la sécurisation des baies de fenêtres et des mezzanines ou encore le gainage de corps de cheminée.

Des primes pour la mise en conformité des installations électriques et de gaz ou la rénovation de la toiture si cette dernière est insalubre pourront également être demandées.

"Cette simplification va permettre l'accélération de l'engagement des travaux, va booster les rénovations et donc avoir un effet de levier pour l'économie wallonne. Avec les crises qui se succèdent, dont la crise énergétique, cette transition pour un modèle plus économe et durable est une réponse claire et ambitieuse du gouvernement wallon", s'est pour sa part réjoui le ministre régional du Logement, Christophe Collignon (PS).

"Plus qu'une mesure économique, c'est une mesure sociale car le montant de la prime sera dépendant du montant des revenus du demandeur", a-t-il ajouté.