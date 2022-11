La Wallonie simplifie les modalités de la formation en alternance

Dès le 1er janvier prochain, les conventions de stage en alternance et les stages dans les filières de formation des adultes seront simplifiés en Wallonie "afin d’être davantage en phase avec l’évolution des pratiques pédagogiques et avec l’évolution de la législation sociale", indique lundi dans un communiqué le ministre wallon en charge de l’IFAPME, Willy Borsus.

De manière générale, les dispositions relatives aux conventions de stage seront assouplies et élargies pour plus de flexibilité dans l’organisation des formations en alternance. Plusieurs modifications sont prévues telles que la possibilité d’exécuter tout ou partie de son stage à l’étranger, la possibilité de signer une convention de stage et de suivre 100% de la formation pratique et théorique en entreprise pour des métiers artisanaux et de niche, etc.

Une personne en reconversion professionnelle pourra également démarrer sa formation en alternance au plus vite en débutant les cours en centre de formation tout en recherchant une entreprise formatrice ou à l’inverse, en débutant sa formation en alternance en entreprise au plus tôt 6 mois avant la période d’inscription aux cours en Centre de formation.

Parallèlement, les obligations de l’entreprise, du stagiaire et de l’Institut ont été actualisées et un nouveau mécanisme de calcul de l’allocation de stage, tendant à une harmonisation avec les dispositions applicables au contrat d’alternance, va entrer en vigueur.

Enfin, les conditions d’agrément des entreprises seront ajustées, avec notamment l’introduction d’un agrément provisoire, et les stages de découverte métiers et les stages d’observation seront désormais intégrés dans la réglementation de l’IFAPME.

"Ces simplifications résultent de discussions et de constats de terrain. Actualiser la réglementation et assouplir les modalités des stages en entreprise aux pratiques actuelles stimulent de manière très dynamique la formation en alternance qui est une réponse concrète à nos objectifs en termes d’emplois en Wallonie", a commenté le ministre Borsus.