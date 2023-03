La Wallonie se met à la recherche de ses nouveaux ambassadeurs du sport

Qui seront les nouveaux ambassadeurs du sport de la Wallonie ? Le Gouvernement wallon, via son programme Wallonie Ambitions Or, relance son appel à candidature en ligne et cherche "des sportifs au parcours remarquable ou atypique qui s’engagent à promouvoir les infrastructures sportives wallonnes via divers supports et actions de promotion", est-il souligné dans le communiqué.

Pour y parvenir, la Wallonie octroiera des bourses "qui s’élèvent jusqu’à 10.000 € pour les sportifs individuels et 15.000 € pour les équipes."

Les sportifs et équipes qui souhaitent prétendre à ces bourses doivent être affiliés à un club et devront, lors du dépôt de leur dossier de candidature, présenter "leurs performances sportives, leurs parcours et les actions de promotion qu’ils s’engagent à mener. L’analyse des dossiers sera opérée par un comité d’experts, présidé par Jacqueline Herbrand, présidente du Gym Club Malmedy."

En 2022, 32 sportifs et 9 équipes avaient été désignés ambassadeurs du sport de la Wallonie. Ils avaient partagé 299.900€ d'aides. Piotr Van Montagu, Maxime Gentges, Barry Baltus, Luna Cassart ou encore Tatyana Lebrun en faisaient partie.

Le programme Wallonie Ambitions Or comprend également un deuxième volet, réservé, celui-là, aux infrastructures. Et ce, pour "améliorer la qualité des infrastructures pour la formation des athlètes de haut niveau, d’être une terre d’accueil pour les délégations étrangères et de soutenir des projets sportifs structurants. Pour la programmation de 2020 à 2023, 14 dossiers ont déjà été sélectionnés. Un budget de 5 millions d'euros par an a été dégagé, dès 2020."