La Wallonie rurale, cette contrée "oubliée" des voitures partagées

En province de Luxembourg, jusqu’ici, on trouve ces voitures partagées Cambio à Arlon et, depuis le mois de mai 2022, il y a aussi deux véhicules en Ardenne, à Neufchâteau. Ici aussi, c’est la commune qui a souhaité tenter l’expérience et a signé un partenariat avec Cambio. Pour cinq ans et, au départ, deux voitures, l’une à la gare et l’autre au centre de Neufchâteau.

>> Retrouvez le reportage de TV Lux sur l’installation des premières voitures Cambio à Neufchâteau



Après sept mois de fonctionnement, la société Cambio présente un bilan encourageant, pour ses deux véhicules chestrolais. "On compte plus d’une dizaine d’utilisateurs réguliers qui sont de la région. On voit aussi que des utilisateurs de l’extérieur s’en servent, notamment des clients de Bruxelles qui n’hésitent pas à changer de train en gare de Libramont et faire encore les cinq-dix minutes qui restent jusqu’à la gare de Neufchâteau. Nos voitures à Neufchâteau ont parcouru environ 9000 kilomètres depuis le lancement au mois de mai", indique Nicolas Bodelet.