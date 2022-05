La Wallonie renforce le soutien à la communauté LGBTQIA+

Depuis l'an dernier, la Wallonie est une "Zone de liberté pour les personnes LGBTQIA+". Dans le prolongement de cette déclaration d’intention, elle se dote aujourd’hui d’un 1e Plan d’inclusion pour cette communauté, dans laquelle on retrouve notamment les personnes homosexuelles, bisexuelles ou transgenres. Il a été élaboré par le gouvernement régional dans la continuité des précédents plans interfédéraux.

Il s’agit d’un programme d’actions, articulé autour de 16 mesures destinées à soutenir les personnes LGBTQIA+, encore trop souvent victimes de discriminations, de harcèlement, d’humiliations et de violences. En 2020, UNIA a enregistré plus de 400 signalements de discrimination et a ouvert 109 dossiers sur base du critère de l’orientation sexuelle.

Parmi ses mesures figurent notamment le refinancement des 7 maisons Arc-en-ciel et de leur fédération PRISME, une offre de soins spécifiques gratuits dans les maisons médicales, une offre d’accueil pour les personnes LGBTQIA + en rupture familiale ou sociale ou encore l’accès égalitaire au logement.

Le gouvernement régional indique que près de 2,35 millions additionnels ont été dégagés pour ce Plan 2022-2024, soit un triplement des moyens dédicacés au secteur.