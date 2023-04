La Wallonie prend en charge ses décharges

Les décharges, c’est un héritage encombrant, le vestige d’un passé pas si lointain, quand tout allait au trou. Une époque où on ne se préoccupait pas trop de ce qu’on enfouissait. Or, ce qui est caché ne disparaît pas. Et dans certains cas, le danger est bien réel.

En surface, il y a les gaz qui s’échappent de ces anciens dépotoirs. Et en profondeur, il y a les eaux de pluie qui sont contaminées par les déchets avant d’atteindre les nappes souterraines. Il faut donc assainir ces sites pollués.

La tâche est colossale. Il y aurait plusieurs centaines de décharges en Wallonie, peut-être plus d’un millier. Mais il faut bien commencer quelque part. Le gouvernement régional vient donc d’identifier 7 sites prioritaires, et prévu un budget de 16 millions d’euros pour les réhabiliter. Ces anciens dépotoirs plus problématiques sont situés à Chatelet, Tournai, Binche, Wavre, Boussu et Flobecq, ainsi qu’à Limoy, dans la campagne namuroise, où le 1e chantier vient de débuter.