La Wallonie met en ligne une plate-forme recensant les logements pour les réfugiés ukrainiens

La Wallonie a activé, ce mercredi, une plate-forme destinée à mettre en relation les réfugiés ukrainiens à la recherche d'une solution d'hébergement et les citoyens souhaitant proposer un logement.

Baptisée "Solidarité Ukraine", cette plate-forme s'adresse aux citoyens disposant d'une ou plusieurs chambres libres au sein de leur habitation ou d'un logement (maison, appartement?) qu'ils souhaitent mettre à la disposition d'une personne ou d'une famille ukrainienne fuyant la guerre.

Elle permet aussi aux réfugiés ukrainiens ou à leurs contacts en Belgique d'effectuer une recherche urgente de logement.

Le Secrétariat d'État à l'Asile et à la Migration collecte déjà, via les communes, les offres de logement pour les réfugiés ukrainiens. Cette plate-forme wallonne constituera un outil complémentaire et non-concurrent, précisent les autorités.

Plus d'informations sur le site http://ukraine.logement.wallonie.be