La Wallonie lance un nouveau chèque entreprise pour doper la numérisation des PME

La Wallonie lance un nouveau Chèque-Entreprise "Relance par le numérique" pour permettre aux PME d’augmenter leur digitalisation et d’amorcer ou d’amplifier leurs activités en ligne, annonce lundi le ministre régional de l’Economie, Willy Borsus.

Grâce à des fonds européens, 20 millions ont été dégagés à cet effet. Concrètement, le chèque prendra la forme d’une participation à hauteur de 90% sur la facture d’experts qui accompagneront les PME wallonnes dans leur numérisation (établissement d’un diagnostic, développement d’un plan d’actions stratégiques et implémentation).

Ce nouveau dispositif s’adresse tant aux PME qui partent de zéro qu’à celles qui disposent déjà d’outils numériques mais qui souhaitent les améliorer, l’objectif étant d’augmenter la maturité numérique de l’ensemble des PME wallonnes, ainsi que leur sécurisation, précise le ministre. Entre 1000 et 2000 entreprises pourraient être concernées.

Selon le dernier baromètre de l’Agence du numérique, seules 53% des entreprises du commerce de détail en Wallonie ont un site web ; la moitié de ces entreprises l’ont adapté au mobile et 22% des entreprises du commerce de détail en Wallonie vendent en ligne.

Or, "il est important pour une PME de fixer sa stratégie digitale et de sécuriser l’ensemble de ses activités informatiques. Si la crise a conscientisé 5% des PME à introduire ou renforcer la vente en ligne, c’est encore insuffisant à ce stade pour rencontrer la demande des consommateurs qui se sont largement tournés vers l’e-commerce ces deux dernières années et qui poursuivent sur cette tendance", a commenté Willy Borsus. "Je suis très heureux que l’Union européenne nous aide à soutenir nos PME dans leurs démarches digitales", a-t-il conclu.